ملك المغرب يطلق خطة لافتتاح متاحف يهودية وإعمار مئات المواقع

وطن: ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية ان الملك المغربي محمد السادس اطلق مؤخرا خطة لاعادة اعمار مئات المواقع اليهودية في المغرب، كما ذكرت وسائل اعلام عربية.

وحسب الخطة فانه من المتوقع ان يتم ضمن الخطة "ترميم مئات المعابد والمقابر ومواقع التراث اليهودي في عدة مدن بالمغرب، كما وان الملك المغربي قرر إعادة الأسماء الاصلية لبعض الاحياء اليهودية" كما وسيتم ضمن خطة الملك المغرب افتتاح العديد من المتاحف اليهودية.

وصادفت الجمعة الماضي الذكرى السنوية الأولى لانضمام الحكومة المغربية لاتفاقية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي التي اطلق عليها الاتفاقات الابراهيمية.