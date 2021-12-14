الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت ويصادر ممتلكات الكتل الطلابية

وطن: أدانت جامعة بيرزيت اقتحام قوات الاحتلال لحرمها الجامعي فجر اليوم الثلاثاء، واستنكرت الاعتداء على الحرس الجامعي، والعبث والتخريب بمحتويات الجامعة، وذلك في انتهاك صارخ للأعراف والمواثيق التي تحرّم الاعتداء على المرافق الأكاديمية.

ووفق مصادر محلية، فإن أكثر من 10 آليات عسكرية اقتحمت حرم الجامعة وقامت بالعبث وتخريب ممتلكات الكتل الطلابية ومصادرتها.

واندلعت مواجهات في محيط الجامعة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال، بعد قيام الشبان بإشعال الإطارات ورشق قوات الاحتلال بالحجارة، أعقبها إطلاق القنابل الغازية والرصاص المعدني.

وتلقى المئات من طلبة جامعتي بير زيت والنجاح خلال الأيام الماضية، رسائل تهديد وتحذير من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، تحذرهم من المشاركة في أنشطة الكتلة الإسلامية.