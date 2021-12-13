جنين: تواصل الفعاليات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

وطن: تواصلت في جنين الفعاليات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والمساندة للأسرى.

وفي هذا السياق، شارك ذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم، وفصائل العمل الوطني والإسلامي، وفعاليات جنين ومخيمها، وأسرى محررون، مساء اليوم الاثنين، في الاعتصام داخل الخيمة المقامة في مدينة جنين.

وشدد المتحدثون على أهمية الوحدة الوطنية التي هي السلاح الأقوى في التصدي للاحتلال وعدوانه المستمر على شعبنا، مطالبين أحرار العالم والمؤسسات الدولية والإنسانية، وعلى رأسها الصليب الأحمر، بالضغط على الاحتلال من أجل تسليم جثامين الشهداء المحتجزة.

(وفا)