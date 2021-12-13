الاحتلال يمنع الأسير المحرر سفيان عبدة من السفر

وطن: قضت سلطات الاحتلال، اليوم الاثنين، بمنع الأسير المحرر سفيان فخري عبدة من السفر مدة شهر، قابلة للتجديد.

سفيان عبدة، أسيرٌ مقدسي محرر، من جبل المكبر جنوبي القدس المحتلة، قضى أكثر من 16 عاماً في سجون الاحتلال.

يقول عبدة: "ظهر اليوم تلقيت مكالمة من سلطات الاحتلال، طلبوا منّي الحضور إلى غرف 4 في مركز التحقيق بشكلٍ مستعجل؛ من أجل التوقيع على أوراق".

ويتابع: "عند وصولي، أحضروا لي قراراً من وزيرة داخلية الاحتلال يقضي بمنعي من السفر مدة شهر، قابلة للتجديد 6 أشهر أخرى".

ويبَّين عبدة أن سلطات الاحتلال أبلغته بالقرار مُسبقاً، مؤكداً أن هدفهم هو التنغيص على حياة المقدسيين.

المصدر: (القسطل)