الرئيس التونسي يعلن عن تنظيم انتخابات تشريعية يوم 17 كانون أول 2022

وطن: أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء اليوم الإثنين، عن تنظيم انتخابات تشريعية في الـ17 من كانون أول/ ديسمبر 2022.

كما أعلن الرئيس سعيّد، في خطاب توجه به إلى الشعب التونسي عبر القناة الوطنية الأولى، عن إجراء استشارة شعبية بداية من 1 كانون الثاني/ يناير 2022 عبر منصات الكترونية، على أن تنتهي في داخل البلاد وخارجها يوم 20 آذار/مارس 2022، وعرض نتائجها على الاستفتاء يوم 25 تموز/يوليو المقبل.

كذلك، أعلن الرئيس التونسي عن إبقاء المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.