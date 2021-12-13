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الرئيس التونسي يعلن عن تنظيم انتخابات تشريعية يوم 17 كانون أول 2022

13.12.2021 11:34 PM
الرئيس التونسي يعلن عن تنظيم انتخابات تشريعية يوم 17 كانون أول 2022

وطن: أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء اليوم الإثنين، عن تنظيم انتخابات تشريعية في الـ17 من كانون أول/ ديسمبر 2022.

كما أعلن الرئيس سعيّد، في خطاب توجه به إلى الشعب التونسي عبر القناة الوطنية الأولى، عن إجراء استشارة شعبية بداية من 1 كانون الثاني/ يناير 2022 عبر منصات الكترونية، على أن تنتهي في داخل البلاد وخارجها يوم 20 آذار/مارس 2022، وعرض نتائجها على الاستفتاء يوم 25 تموز/يوليو المقبل.

كذلك، أعلن الرئيس التونسي عن إبقاء المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

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