خامس دولة خليجية.. سلطنة عمان تسجل أول حالتي إصابة بمتحور أوميكرون

وطن: أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان تسجيل أول حالتي إصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، لتكون خامس دولة خليجية تعلن وجود إصابة بالمتحور على أراضيها.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الوزارة أنه تم تسجيل الحالتين وهما "لمواطنين قدما من السفر" وأوضحت أن "حالتهما مستقرة ويخضعان للتقصي الوبائي".

وكانت كل من الإمارات، والسعودية، والبحرين، والكويت، أعلنت خلال الأيام الماضية وجود إصابات بالمتحور فيها.

يذكر أن السلطنة قررت في 27 من الشهر الماضي تعليق دخول القادمين من 7 دول، بينها جنوب إفريقيا، ابتداء من 28 نوفمبر بسبب مخاوف تتعلق بجائحة كورونا.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية + RT