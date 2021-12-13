حماس: مساعٍ مستمرة للإفراج عن المعتقلين في السعودية

وطن: اعلن رئيس حركة "حماس" في الخارج، خالد مشعل، مساء اليوم، الإثنين، أن حركته تبذل جهودا للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السعودية.

وأوضح مشعل أن "حماس" تسعى من خلال التقارب بين الدول العربية والإسلامية أن يكون هناك مخرج للمعتقلين.

وتابع: "نأمل أن يطوى الملف لأنه غير منطقي ولا معقول أن يبقوا هؤلاء في السجون، وخاصة محمد الخضري المصاب بمرض السرطان".

ودعا مشعل القيادة السعودية إلى الإفراج عن المعتقلين، فهم لم يضروا بالمملكة ولم يسيئوا لها.

وأعلنت حركة "حماس" في ايلول / سبتمبر 2019 أن السلطات السعودية اعتقلت أكثر من 60 فلسطينيا، بينهم محمد الخضري (83 عاما) ممثل الحركة السابق في المملكة ونجله هاني، وبعضهم يحمل الجنسية الأردنية.