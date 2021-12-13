الشرطة تضبط قطعاً يشتبه أنها أثرية في رام الله

وطن: ضبطت الشرطة 5 قطع يشتبه أنها أثرية بحوزة شخص في رام الله.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة بأنه بعد ورود معلومات لفرع شرطة السياحة والآثار في شرطة المحافظة حول حيازة شخصٍ لمواد أثرية داخل مركبته .

وعلى الفور تحركت قوة من الفرع لمكان تواجد هذا الشخص وتم ضبط المركبة وبتفتيشها تم ضبط 5 قطع يشتبه بأنها أثرية والقبض عليه.

وأضافت الشرطة أنه تم التحفظ على المشتبه فيه والمضبوطات لحين إحالته للنيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.