مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين بالدول العربية المضيفة يبدأ أعماله غدا في القاهرة

وطن: تبدأ صباح غد الثلاثاء أعمال الدورة 107 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" من مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي إن المؤتمر سيناقش قضية القدس والاستيطان الإسرائيلي والهجرة اليهودية والجدار الفاصل، وتعزيز ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وموضوع التنمية في الأراضي الفلسطينية، وقضية اللاجئين الفلسطينيين ونشاطات الأونروا وأوضاعها المالية وتأثير الأزمة المالية على خدماتها، إلى جانب متابعة توصيات الدورة 106 لمؤتمر المشرفين وتوصيات الدورة 85 لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، بالإضافة إلى تحديد موعد ومكان انعقاد الدورة المقبلة.

ويشارك في المؤتمر الدول العربية المضيفة للاجئين، بالإضافة إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الأسيسكو)، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى (الأونروا).

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