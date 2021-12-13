إضاءة شجرة الميلاد في روابي

وطن: أضاءت مدينة روابي، مساء اليوم الاثنين، شجرة الميلاد المجيد بمشاركة محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، ورئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا، ومؤسس مدينة روابي بشار المصري، وعدد من الشخصيات الاعتبارية والوطنية، ورجال دين.

واحتفلت روابي بإضاءة شجرة الميلاد، بحضور مئات المواطنين الذين قدموا من مختلف المناطق للتعبير عن سعادتهم وابتهاجهم في هذه المناسبة المميزة، وللاستمتاع بسوق الميلاد ضمن فعاليات الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة التي تنظمها مدينة روابي.

ويحمل سوق الميلاد نحو 30 كشكا من الأعمال والصناعات الحرفية المختلفة، والمأكولات الشعبية، والمطرزات، إضافة لعدد من أصحاب الأعمال الصغيرة الذين قدموا لعرض منتجاتهم أمام مئات الزوار يوميا.

وفي هذا السياق، قالت د. غنام: "إن الشعب الفلسطيني بطبعه يسعى إلى الحياة ويحب الفرح والسلام، ومن أجل ذلك كان موسم أعياد الميلاد بمثابة عيد لكل الفلسطينيين بغض النظر عن ديانتهم وانتماءهم، فالفرح ليس له لون ولا يفرق بين فلسطيني وآخر، وفلسطين يُضرب بها المثل في التعايش الديني بين مختلف الديانات".

وأضافت: "أن روابي تمثل نموذجا يُحتذى به في سعيها نحو إرساء ثقافة الفرح والسلام وتقبل الآخر، وهي بذلك توصل رسالة لكل العالم كيف يمكن لشعب يرزح تحت الاحتلال أن يعلم الناس الحياة والحب".

بدوره، قال المطران حنا: "نحتفل اليوم بإضاءة شجرة الميلاد لنبعث رسالة حُب وسلام من مدينة روابي إلى مهد المسيح بيت لحم، حيث تحولت احتفالات اضاءة شجرة عيد الميلاد في أكثر من موقع في بلادنا إلى عرس وطني بامتياز وهذا بحد ذاته رسالة يطلقها شعبنا الفلسطيني إلى سائر شعوب العالم بأننا شعب يحب الفرح والأعياد ولن يستسلم هذا الشعب للإحباط واليأس".

ودعا حنا كنائس العالم التي تستعد للاحتفال بالموسم الميلادي المجيد بأن يلتفتوا إلى أرضنا المقدسة التي تتوق إلى أن تتحقق العدالة فيها لكي ينعم شعبنا الفلسطيني بالحرية والكرامة التي يستحقها.

من جانبه، قال رئيس بلدية روابي إبراهيم الناطور: "نجتمع اليوم في هذه المناسبة الجميلة، بعد العرس الديمقراطي الذي شهدته البلديات والهيئات المحلية في الوطن، وروابي كانت بكل حب جزء من هذا العرس الكبير، حيث جرت انتخابات لأول مرة في روابي، وفخور لانتخابي رئيسا للبلدية".

وأضاف: "نحتفل في هذا المساء من قلب روابي النابض بالحياة وكلنا أمل بأن يعم السلام والوئام في أرضنا وسائر العالم، كما ونتوجه بصلواتنا ودعائنا إلى أهلنا في القدس وبيت لحم وكل فلسطين، وأن يكون العام الجديد عام خير على البشرية جمعاء".

وتخلل الحفل عرض كشفي قدمته كشافة النادي الأرثوذكسي العربي بيت ساحور، وقافلة سانتا، وفقرات غنائية ساحرة قدمتها الفنانة رلى حكيم.