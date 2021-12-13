بعد خضوعه لعملية جراحية في الرقبة.. آخر المستجدات فيما يخص الحالة الصحية للأسير جمال الرجوب

وطن: أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، أن الأسير جمال الرجوب (55 عاماً) من بلدة دورا قضاء الخليل، محتجز حالياً داخل مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي بوضع صحي صعب.

وبينت الهيئة أنه قبل ثلاثة أيام جرى نقل الأسير الرجوب من معتقل "ريمون" إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي بعد فقدانه لصوته بشكل مفاجئ، وخضع لعملية جراحية عاجلة والتي تم خلالها إزالة ورم كان يضغط على الأحبال الصوتية.

وأضافت أن الأسير رجوب بانتظار نتائج الفحوصات لتشخيص طبيعة الورم الذي يعاني منه، علماً بأنه يعاني منذ حوالي شهرين من آلام حادة في منطقة الرقبة ومشاكل بالصوت.

ولفتت الهيئة إلى أن الأسير رجوب يعاني من آثار إصابته بثماني رصاصات في البطن والأرجل والظهر والتي تعرض لها خلال انتفاضة الحجارة، والتي ما زالت تؤثر على وضعه الصحي حتى الآن وتستدعي الرعاية الحثيثة، عدا عن معاناته من الحساسية والجيوب الأنفية نتاجاً لسوء الأوضاع الاعتقالية والحياتية التي يتم بها زج الأسير داخل غرف وأقسام السجن.

تجدر الإشارة إلى أن الأسير رجوب أسير سابق اعتقل عدة مرات خلال انتفاضة الحجارة، وهو من قيادات الحركة الأسيرة، وقد جرى اعتقاله بتاريخ 29/9/2002 بعد مطاردة جيش الاحتلال له والتي استمرت لمدة عامين بسبب مسؤوليته عن تنفيذ عدة عمليات ضد الاحتلال ونشاطه في قيادة كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح، وصدر حكماً بحقه بالسجن المؤبد، وهو متزوج وأب لستة أبناء.