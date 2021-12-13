محمد بن زايد قبل دعوة بينيت لزيارة دولة الاحتلال

رام الله - وطن: ذكر مكتب رئيس وزراء الاحتلال، نفتالي بينيت، أن ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قبل دعوة منه لزيارة دولة الاحتلال.

وجاء ذلك في ختام الزيارة التي اجراها بينيت للامارات العربية المتحدة.

وقال بينيت : أختتم زيارتي بتفاؤل كبير حيث هذا النموذج من العلاقات سيشكل حجر أساس لعلاقات متفرعة في كل أنحاء المنطقة.

واعلن في ختام الزيارة عن إنشاء صندوق مشترك للبحث والتطوير بين الامارات ودولة الاحتلال، سيعمل إضافة إلى مجلس الأعمال المشترك المنبثق عنه، على تسخير العقول الاقتصادية والتكنولوجية الرائدة في دولة الإمارات والاحتلال، وإيجاد حلول للتحديات مثل تغير المناخ والتصحر إضافة إلى الطاقة النظيفة والزراعة المستقبلية، وفق ما جاء في بيان مشترك بينهما.