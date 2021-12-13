مواجهات نارية في دور الـ 16 لدوري الأبطال

وطن: أسفرت إعادة قرعة دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي أجريت اليوم الاثنين في مقر الاتحاد الأوروبي (يويفا) في مدينة نيون السويسرية، عن أكثر من مواجهة نارية.

فيما يلي نتيجة القرعة الجديدة:

بايرن ميونيخ أمام سالزبورج

مانشستر سيتي أمام سبورتنج لشبونة

أياكس أمستردام أمام بنفيكا

ليل أمام تشيلسي

مانشستر يونايتد أمام أتليتيكو مدريد

يوفنتوس أمام فياريال

ليفربول أمام إنتر ميلان

ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان

وستخوض الأندية المذكورة في البداية مباراة العودة على أرضها. وستقام مباريات الذهاب في 15 و16 و22 و23 فبراير المقبل على أن تقام مباريات العودة في 8 و9 و15 و16 مارس 2022.