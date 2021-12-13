في مسيرة بذكرى انطلاقتها .. الشعبية تدعو لتشكيل جبهة مقاومة وطنية موحدة وجامعة

وطن: أكد جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبيّة خلال المسيرة المركزيّة في غزّة بمُناسبة ذكرى الانطلاقة الـ" 54 "، انه لا مفاوضات ولا تفاهمات ولا تسويات ولا تسهيلات اقتصادية مقابل أمن هذا الكيان، مشيراً الى انه لا صوت يعلو فوق صوت المقاومة في مواجهة المحتل ومخططاته التصفوية.

وشدد مزهر على ان إعادة الإعمار غير خاضع للابتزاز أو لتجريد شعبنا من منجزات انتزعتها بنادق مقاوميه، فهذا الحق ثابت سيقاتل شعبنا لانتزاعه ، موضحاً انه واهمٌ من يعتقد بأن الجبهة ستبقى مكتوفة الأيدي أمام الاستهداف وحرب الاقتلاع التي تُمارس بحق الجبهة وكوادرها وأهلنا في الضفة.

وأوضح ان التطبيع والتحالف السياسي والأمني والاقتصادي مع الاحتلال يُشكّل عدواناً أمنياً على شعوب تلك الدول أولاً، وعدواناً علينا وعلى العمق العربي للقضية الفلسطينية ثانياً.

وتابع مزهر" إننا على ثقة بأن الأمة العربية حاضرة في الدفاع عن فلسطين وشراكة شعبها في ميادين المواجهة. وما جرى في معركة سيف القدس ليس ببعيد وما زال حاضراً في وجدان كل الاحرار من أمتنا العربية والعالم".

ودعا مزهر، لإطلاق الانتخابات الشاملة في كافة الأراضي الفلسطينية.

وطالب مزهر بتشكيل حكومة موحدة ومحررة من اشتراطات الرباعية الدولية، مضيفًا: "يجب تشكيل قيادة وطنية موحدة تقودها المقاومة الشعبية تحدد أشكالها بما يرفع كلفة العدو ويحوله لمشروع خاسر، لا مفاوضات ولا تفاهمات ولا تسويات مقابل أمن هذا العدو فلا صوت يعلو فوق صوت المقاومة في مواجهة المحتل"، على حد تعبيره.

وأكد على ضرورة العمل على إنهاء الانقسام وبناء وحدة وطنية تستند على الشراكة، مشيرا إلى أنهم قدموا رؤية وطنية شاملة لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة باعتبارها ضرورة وطنية.

وقال: "كذلك يجب إعادة بناء منظمة التحرير على أسس وطنية تحررها من سياسات الهيمنة والتفرد.. فقد آن الأوان أن نمارس النقد العلني للأداء الفلسطيني".