مخطط إسرائيلي لاقامة 6 مستوطنات جديدة داخل القدس المحتلة

وطن: كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الاثنين، عن مخططات إسرائيلية لاقامة 6 مستوطنات جديدة في مدينة القدس المحتلة.

وبحسب وثائق اطلعت عليها الصحيفة فانه يجري التخطيط لإقامة مستوطنة جديدة في حي الشيخ جراح، وأخرى بالقرب من باب العامود، ومستوطنتين بالقرب من بيت صفافا ومستوطنتين أخريين في بيت حنينا وصور باهر.

وأشارت الى أن إقامة بعض هذه المستوطنات مرتبط بتهجير عائلات فلسطينية من بيوتها، بادعاء أن هذه البيوت يديرها ما يسمى "حارس الأملاك" منذ عشرات السنين.

ويستولي "حارس الأملاك"، بحسب القانون الإسرائيلي، على قرابة 900 عقار غالبيتها العظمى بملكية فلسطينية في القدس المحتلة، بادعاء أن مالكيها غير معروفين.

ونقلت الصحيفة عن مهندسين ومخططين تأكيدهم على أنه لا توجد سابقة لتحول "حارس الأملاك" إلى مقاول بناء من أجل تحسين العقارات التي "يؤتمن عليها". كما أنه يحظر على "حارس الأملاك" بيع عقار، ولذلك ليس واضحا إذا ما كانت الشقق الاستيطانية التي سيتم بناؤها في مناطق مختلفة بالإمكان بيعها في السوق الحرة أو أنها ستبقى بملكية "حارس الأملاك" ويقوم بتأجيرها. وقالت الصحيفة إن وزارة القضاء الاسرائيلية لم تجب على سؤال بهذا الخصوص.

ويتبين من الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة أن "حارس الأملاك" يدرس إمكانية دفع مخططات استيطانية في خمس مناطق في القدس المحتلة، وأن غورفينكل التقى مع رئيس بلدية الاحتلال بالقدس، موشيه ليئون، قبل سنتين، وبحثا دفع هذه المخططات قدما.

ويتعلق المخطط الأول ببناء استيطاني في القسم الغربي في الشيخ جراح، المعروف بـ"منطقة أم هارون"، التي تسكن فيها 45 عائلة فلسطينية، ويدير "حارس الأملاك" معظم العقارات فيها. وتعمل منظمات استيطانية بواسطة المحاكم، وبمساعدة "حارس الأملاك"، من أجل طرد العائلات الفلسطينية من بيوتها. وتم حتى الآن طرد عائلتين فلسطينيتين، ومن المقرر طرد عائلة ثالثة، عائلة سالم وتضم 11 نفرا، في نهاية الشهر الحالي.

وتظهر وثيقة لـ"حارس الأملاك" أنه يدير 33 قسيمة من أصل 58 قسيمة في الحي، وأن خمس قسائم صادرتها "سلطة أراضي إسرائيل". وتسمح الخارطة الهيكلية البلدية بهدم المباني القديمة وبناء بنايات جديدة مكانها أو توسيعها بإضافة بناء يرتفع حتى أربعة طوابق.

ويعني هذا المخطط إقامة مستوطنة في قلب الشيخ جراح. وفي الفترة الأخيرة، أنهت دائرة مسجل الأراضي في وزارة القضاء تسجيل حي أم هارون باسم المستوطنين. وستندمج هذه المستوطنة مع مخططات أخرى تدفعها منظمات المستوطنين في القسم الشرقي من الشيخ جراح، حيث تواجه 13 عائلة فلسطينية دعاوى في المحاكم تطالب بطردها من بيوتها لصالح جمعية "نحلات شمعون" الاستيطانية.

وفي بيت حنينا في شمال القدس المحتلة، يدرس "حارس الأملاك" إقامة مستوطنة جديدة تضم عشرات الوحدات السكنية في أرض مساحتها 6 دونمات بمحاذاة قاعدة للجيش الإسرائيلي. وتوجه "حارس الأملاك" إلى وزارة الأمن من أجل دفع هذا المخطط.

وفي بيت صفافا في جنوب القدس المحتلة، يخطط "حارس الأملاك" لإقامة مستوطنة تشمل عشرات الوحدات الاستيطانية بمحاذاة صور باهر. ويدير "حارس الأملاك" 3.3 دونم في هذه المنطقة، ويبحث عن دونمين آخرين لبناء المستوطنة.

ومخطط آخر ينطوي على حساسية بالغة، هو إقامة مستوطنة في منطقة باب العامود، المدخل الرئيسي إلى البلدة القديمة. وتوجد خلف مركز تجاري فلسطيني في هذه المنطقة بؤرة استيطانية تسكنها عشر عائلات يهودية، استوطنت هناك بعد أن سلّم "حارس الأملاك" العقار إلى يهود، بزعم أنهم ورثة مالكيه قبل العام 1948، وان هؤلاء "الورثة" باعوا العقار لجمعية استيطانية.