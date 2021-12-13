سلطات الاحتلال تفرج عن الشيخ رائد صلاح

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال عن الشيخ رائد صلاح، من سجن "مجدو"، صباح اليوم بعد اعتقال استمر 17 شهراً.

وقالت مصادر محلية، إن موكب استقبال الشيخ انطلق من أمام السجن إلى مدينة أم الفحم المحتلة.

وأمضى الشيخ كل فترة اعتقاله في العزل الانفرادي في ظروف قاسية، ورفض الاحتلال حتى الساعات الأخيرة، الإفصاح عن مكان الإفراج عنه، وهو ما أثار قلق عائلته.

وحكمت محكمة الاحتلال بالسجن لمدة 17 شهراً على الشيخ في ما يعرف بقضية "ملف الثوابت"، حيث اتهمته بالتحريض على "المقاومة"، وامتدت المحاكمة لمدة 3 سنوات ابتداء من عام 2017.