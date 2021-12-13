قوات الامن تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع على جنازة الشهيد جميل الكيال

رام الله - وطن: أطلقت قوات الامن في مدينة نابلس قنابل الغاز المسيل للدموع نحو المشاركين بجنازة الشهيد جميل الكيال.

واصيب العديد من المواطنين بحالات اختناق جراء اطلاق العناصر الامنية قنابل الغاز صوبهم.

وفي التفاصيل، قالت مصادر محلية ان جنازة تشييع الشهيد جميل الكيال وصلت الى دوار الشهداء وسط مدينة نابلس، من اجل اداء الصلاة عليه، وقد تخلل الجنازة اطلاق مسلحين من كتائب شهداء الاقصى الرصاص الكثيف في الهواء.

ولفتت المصادر ان اطلاق النار من قبل المسلحين يبدو قد دفع الاجهزة الامنية الى اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المشاركين، حيث تفرقت الجنازة.