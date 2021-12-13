جامعة النجاح: التدريس عن بعد والامتحانات والمساقات العملية في موعدها في الجامعة

وطن: أعلنت جامعة النجاح في مدينة نابلس، ان التدريس اليوم الاثنين سيكون عن بعد، بسبب الأحداث التي شهدتها مدينة نابلس من اقتحام لقوات الاحتلال واستشهاد الشاب جميل الكيال.

وقالت الجامعة "ستكون الامتحانات والمساقات العملية والتدريب السريري في الجامعة لهذا اليوم في مواعيدها، وكذلك ينتظم دوام موظفي الجامعة من مختلف الدوائر والأقسام، بينما يكون التدريس عبر تطبيق زووم لهذا اليوم للمحاضرات التي ليس بها امتحانات، كما تلغى الأنشطة المقررة في الجامعة لهذا اليوم."

