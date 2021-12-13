تضارب حول الاضراب الشامل في مدينة نابلس

وطن: عم الإضراب الشامل صباح اليوم مدينة نابلس، حيث لوحظ إغلاق المحال التجارية ابوابها، وضعف حركة المواطنين والمركبات في شوارع المدينة.

وقالت مصادر محلية ان الاضراب الشامل عم المدينة منذ الصباح، باستثناء الوزارات والمؤسسات الحكومية حدادا على روح الشهيد جميل الكيال الذي ارتقى برصاص الاحتلال فجر اليوم.

ولفتت المصادر ان مواطنين دعوا منذ ساعات الفجر للإضراب الشامل، لكن لا يوجد هناك موقف رسمي من الفصائل او دعوة للإضراب.

واشارت المصادر ان طلاب المدارس لم يلتحقوا بمدارسهم، رغم انه لم يصدر قرار بذلك من التربية.

ولفتت المصادر ان التضارب في الإضراب سيد الموقف، ما أصاب الأهالي في حيرة بين الاستجابة للإضراب او عدم الاستجابة له.