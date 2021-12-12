محامون من أجل العدالة: الاعتداء على الأسرى يعني الاعتداء على أحد أعمدة النضال الفلسطيني

وطن: قالت مجموعة محامون من أجل العدالة، في بيانٍ لها مساء اليوةم الأحد، إنها تتابع بقلق، التقارير الواردة حول اعتداء الأجهزة الأمنية على حفل استقبال الأسير المحرر محمد عارف بمخيم نور شمس بمدينة طولكرم مساء اليوم، وما أسفره الاعتداء بقنابل الغاز عن إصابة الأسير بالاختناق والإغماء.

وأشارت مجموعة محامون من أجل العدالة، إلى أن الاعتداء على الأسرى يعني الاعتداء على أحد أعمدة النضال الفلسطيني، وذلك انطلاقًا لما جاء في قانون الأسرى والمحررين الصادر عام 2003، إذ عرّف القانون الأسير في المادة رقم (1) على "أنه كل من يقبع في سجون الاحتلال، على خلفية مشاركته في النضال ضد الاحتلال."

وأكدت مجموعة محامون من أجل العدالة، على أن الاعتداء يخالف المادة (٢) من قانون الأسرى والمحررين، والذي ينص على أن "الأسرى والأسرى المحررون شريحة مناضلة وجزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع العربي الفلسطيني، وتكفل أحكام القانون حياة كريمة لهم ولأسرهم."

وأضافت "يأتي هذا الاعتداء ضمن تصاعد الاعتداءات وقمع الحريات الموثقة مؤخرًا في الضفة الغربية، والتي تلاحق المواطنين والنشطاء على خلفية نشاطهم السياسي، بما يخالف القانون الأساسي الفلسطيني الذي يكفل حرية الانتماء والعمل والنشاط السياسي، والمرسوم الرئاسي رقم (5) حول الحريات العامة لعام 2021".

ودعت المجموعة المؤسسات الأهلية والمدنية والمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى الوقوف وقفة جادة على تصاعد القمع والتضييق على الحريات العامة المتصاعدة بشكل لافت منذ مايو/أيار 2021.