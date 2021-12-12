مستوطنون يطالبون بإلغاء تجميد طرد عائلة حمّاد من الشيخ جرّاح

وطن: ذكرت القاناة السابعة العبرية، مساء اليوم الأحد، أن مستوطنو حيّ الشيخ جراح، في مدينة القدس المحتلة، طالبو المحكمة العليا التابعة للاحتلال، بطلب إسكان مستوطنين في منزل عائلة عارف حمّاد، الذي اتهم الاحتلال حفيدته بتنفيذ عملية طعن الأسبوع الماضي.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتاة نفوز جاد عارف حمّاد (15 عاما)، من عائلة حماد المهددة بالتهجير من حي الشيخ جراح، بزعم طعن مستوطنة.

ويطالب المستوطنون بعدم هدم المنزل وبإلغاء قرار المحكمة العليا التابعة للاحتلال، ويطالبون بتسليم العقار للجمعية الاستيطانية التي تدعي ملكيته، وذلك لإسكان مستوطنين فيه.