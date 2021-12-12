الشباب والدور

كتب: فادي البرغوثي

يتم الحديث في هذه الأيام على إعطاء الشباب دورا لهم في الحياة الفلسطينية وهي مطالبة عادله نوعا ما لكن بالرغم من المطالب المتكررة ستبقى مطالب الشباب في طي مكاتب المسؤولين دون أن يحدث شيئا او تغيير حقيقي لوضعهم

هنا تصبح المطالبة الدائمة لدور الشباب كما الركض الموضعي بحيث لا خطوه إلى الأمام في هذه المطالب سوى سماع سنفونية قديمة تسمى اعطاء الفرص والتي ستعزف على لحن التمني

وحتى تصبح أدوار الشباب حيز التنفيذ لا بد من خطوات عملية يقوم بها الشباب أنفسهم غير المطالبة الكلامية المتبعة وهي اتباع وسائل ضغط تجبر من هم في صناعة القرار من اخذ دورا حقيقي ينسجم مع طموح الشباب بمعنى أدق ينتقل الشباب من دور المطالبة الى انتزاع المبادرة استنادا إلى المقولة الثورية في ان الحقوق لا تمنح بل تنتزع

ومن الأمثلة الجلية على ادوار الشباب هي الدور الكبير التي قام بها الشباب في بداية الثورة الذي يرجع لهم الفضل في اطلاق شرارتها حتى ان هذا الدور قام به الشباب كان وهم على مقاعد الدراسة في الجامعات

فقد ذكرت في مقالة سابقة عن دور الحركة الطلابية ان الشباب هم من قاموا في تأسيس الحركة الوطنية الفلسطينية وليس الحركة الوطنية الفلسطينية هي من اعطت دورا للشباب للانخراط فيها على سبيل المثال فقد اسس الشباب تنظيم حركة فتح و الجبهة الشعبية والشيوعيين الفلسطينيين ....الخ من فصائل العمل الوطني

وساهموا بشكل فعلي في تشكيل الثورة المعاصرة والانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية وتغيير منهجها من اسس تابعة للانظمة لادوار وطنية ثورية تتلائم مع روحهم ونشاطهم

هذا أيضا ينطبق ايضا على العديد من القيادات الأخرى غير قيادات الثورة الفلسطينية والتي سجلت أسماء قيادتها في السجلات الخالدة (نلسون مانديلا وفيدل كاسترو وجيفارا ومايكل اورتيكا ... وغيرهم ) بعمر لم يتجاوز العشرين

وعلية فإن المطلوب باختصار كما أشرت سابقا ليس ان يظل شبابنا يتباكوا على حالهم دون أن يحدث تغيير يستجيب لمطالبهم ... بل على الشباب ان يشمروا عت سواعدهم للوصول إلى المبتغى المطلوب في تحقيق احلامهم المنشودة

وكما قال الشاعر

افنيت يا مسكين عمرك بالتاوه والحزن

وقعت مكتوف الايادي وتقول حاربني الزمن

ما لم تقم بالعبء انت فمن يقوم به اذن