رهط: تظاهرة احتجاجية ضد استهتار المشافي الإسرائيلية بحياة الفلسطينيين

وطن: تظاهر عدد من أهالي رهط أمام مبنى عيادة صندوق المرضى العام (كلاليت - ب) بالمدينة، اليوم الأحد، احتجاجا على ما وصفوه بـ"الاستهتار بحياة االفلسطينين في الداخل المحتل عام 1948 م"

هذا وقد رفع المتظاهرون شعارات ضد صندوق المرضى، وطالبوا بتشكيل لجنة تحقيق في ظروف وملابسات وفاة رجل الأعمال، طراد أبو العسل، بنوبة قلبية، الأسبوع الماضي.

وشارك في التظاهرة رجال ونساء وأطفال، إلى جانب أبناء عائلة الفقيد وسكان حارتي 17 و18، ورئيس بلدية رهط فايز أبو صهيبان، ورئيسها السابق طلال القريناوي، ونواب الرئيس وأعضاء البلدية، وذلك احتجاجا على ما أسموه "الاستهتار بحياة الفلسطينين في الداخل المحتل عام 1948م