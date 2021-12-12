محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

وطن: أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، تتويج النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2021.

وذكر الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، عبر موقعه الرسمي، أنه تم اختيار محمد صلاح كأفضل لاعب في قارة إفريقيا عن عام 2021.

يذكر أن محمد صلاح احتل المركز السابع في ترتيب سباق الكرة الذهبية 2021، بينما توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان بالجائزة للمرة السابعة على التوالي.

ويتصدر محمد صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفا، بفارق 5 أهداف عن جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.