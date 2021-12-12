ضحايا وإصابات في اطلاق نار أستهدف جنازة الشاب شاهين في برج الشمالي في لبنان

وطن: قتل 3 لاجئين وجرح آخرون، اليوم، في إطلاق نار مجهول المصدر، أصاب موكب تشييع العنصر في حركة "حماس"، حمزة شاهين، في مخيم برج الشمالي، في محيط مدينة صور.

وفي التفاصيل، تعرّض المشيّعون إلى إطلاق نار، لم تُعرف مصادره بعد، لدى وصول الموكب إلى مكان الدفن، مع الإشارة إلى أن حركتي "فتح" و"حماس" كانتا قد اتفقتا على أن "تقوم ثُلّة من عناصر فتح بتأدية التحيّة العسكرية".

وكان شاهين قد قضى متأثراً بجراحه التي أصيب بها في الانفجار الذي دوّى في المخيم، أول من أمس. وفي وقت لاحق، نعت حماس شاهين الذي استشهد في مهمّة جهاديّة، بعد أن نذرَ نفسه للدفاع عن أرضنا وقدسنا ومقدّساتنا»، وفق بيان النّعي.

وكانت حماس قد أوضحت، في بيان، أن الانفجار الذي حصل "ناتج عن تماسٍ كهربائي في مخزن يحوي كمية من أسطوانات الأكسجين والغاز المخصّصة لمرضى الكورونا، وكميّة من المنظّفات والمطهّرات والمواد الأوليّة المخصّصة لمكافحة وباء كورونا، والتي كانت مخصّصة للتوزيع ضمن الجهود الإغاثية".