رئيس الوزراء يفتتح مستشفى "هوغو تشافيز" في ترمسعيا

وطن: افتتح رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، المستشفى الفلسطيني الفنزويلي "هوغو تشافيز"، في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.

وحضر الافتتاح، وزيرة الصحة مي الكيلة، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، وسفير جمهورية فنزويلا لدى دولة فلسطين ماهر طه، ورئيس بلدية ترمسعيا وديع علقم، وعدد من سفراء دول أميركا اللاتينية، والفعاليات الوطنية، وممثلي القطاعين العام والخاص.

وثمن رئيس الوزراء، كافة الجهود التي أثمرت عن هذى الصرح الذي يحمل اسم الرئيس القائد هوغو تشافيز صديق الشعب الفلسطيني، ناقلا تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى دولة فنزويلا على دعم هذا المشروع ودعمها للشعب الفلسطيني.

وشكر اشتية طاقم المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار " بكدار"، الذي كان لهم الدور الكبير في إنشاء وتنفيذ المستشفى، إلى جانب عدد من المشاريع الحيوية من رفح إلى جنين بمنتهى الشفافية والمهنية، مشيدا بجهود الأجهزة الأمنية التي هيأت كافة الظروف لقيام مثل هذا الصرح.

وأشار إلى أن العمل يستمر في ظروف شبه مستحيلة، منوهاً إلى الجهود المبذولة في موجهة كورونا، وهذا المستشفى كان من أهم محطات مواجهة الجائحة.

بدورها، أشارت وزيرة الصحة مي كيلة إلى أن هذا المستشفى هو الأول من نوعه على مستوى الخدمات الحكومية الطبية في العيون، وتم تجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية ورفده بالكوادر الطبية والفنية والإدارية المتميزة بكفاءتها، شاكرة فنزويلا لدورها بإنجاح إقامة مستشفى "هوغو تشافيز".

وأضافت، أن وزارة الصحة حرصت وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس على تقديم أفضل الخدمات الصحية والطبية للمواطنين ضمن الإمكانيات المتاحة، والعمل على تسهيل الموارد المالية والبشرية للنهوض بالقطاع الصحي، من خلال إقامة المستشفيات والمرافق الطبية، وتطوير المنشآت الطبية المقامة بالتعاون مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص، وذلك انسجاماً مع استراتيجية الحكومة وتحقيقاً لأهداف وزارة الصحة.

وأشارت الكيلة إلى الأقسام التي يضمها المستشفى وهي: طوارئ العيون، والعيادات الخارجية، والعناية اليومية، والإدخال والمنامات، والعمليات الجراحية، المختبر، والصيدلة والأشعة، بسعة 30 سريراً للمنامات، منوهة إلى أن 30 سريرا في مستشفى للعيون ليس بعدد قليل، بالنظر إلى طبيعة عمليات العيون التي لا تتطلب المبيت في غالبيتها.

من جهته، نقل سفير فنزويلا لدى دولة فلسطين ماهر طه، رسالة محبة وإخاء من الشعب الفنزويلي والرئيس نيكولاس مادورو، مشيرا إلى أن العمل في هذا المشروع يساهم في توطيد العلاقات بين البلدين.

وأكد أن هذا الإنجاز كان برعاية مباشرة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقال: "نحتفل اليوم بافتتاح مستشفى العيون الذي تم تسميته باسم القائد العظيم هوغو تشافيز والذي كان دائماً يقول فنزويلا فلسطين وفلسطين فنزويلا".

وأردف طه، أن الرئيس مادورو واصل السير على خطى تشافيز في حب ودعم فلسطين، وأن سفراء فنزويلا في كل العالم لديهم تعليمات واضحة لدعم فلسطين في كافة المحافل.