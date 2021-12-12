الاغاثة الزراعية تنفذ مبادرة "معكن إيد بإيد" لمساعدة مزارعات منطقة الشوكة

غزة - وطن: نفذت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) مبادرة "معكن إيد بإيد" لمساعدة مزارعات منطقة الشوكة في قطف محاصيل الخضار والتي تأتي ضمن مشروع "الاستجابة لكوفيد-19"والممول من الكريستين آيد.

وتضمنت المبادرة الزراعية قطف ثمار البندورة والخيار والفلفل وذلك لتمكين المزارعات في الاستمرار بالعملية الإنتاجية ومواصلة زراعة أرضهم.

وتقول المزارعة سارة الملالحة "إن مساعدة الإغاثة الزراعية في جني المحصول خفف علينا الكثير من المصاريف لاسيما وان أسعار المحاصيل الزراعية في انخفاض مستمر والتكلفة باتت تفوق العائد المالي".

وبينت منسقة المناصرة والإعلام نهى الشريف إن هذه المبادرة تأتي ضمن توجهات الإغاثة الزراعية لتشجيع العمل التطوعي لاسيما وانه أحد أهم ركائز الصمود لشعبنا ودعم الاقتصاد في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي نمر به جراء الحصار والإغلاق المفروض على القطاع.



ونوهت إلى أن هذه المبادرة التطوعية ساهمت في تقليل التكاليف على المزارعات واشارت الى انها تأتي ضمن مبادئ الفزعة والعون والإحساس بأهمية العمل التطوعي وتعزيزه بهدف زيادة قدرة المزارعين على الصمود في ظل التحديات التي يعاني منها القطاع الزراعي بغزة.