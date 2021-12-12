الاحتلال يلزم المشاركات بمسابقة ملكة جمال العالم بارتداء الثوب الفلسطيني

رام الله - وطن: وصفت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الزام سلطات الاحتلال الاسرائيلي المشاركات بمسابقة ملكة جمال العالم بارتداء الثوب الوطني الفلسطيني، تماديا خطيرا في السطو على الهوية الثقافية والتراثية للشعب الفلسطيني، وطالبت منظمة اليونسكو بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية للتراث الشعبي الفلسطيني الذي يتعرض لسرقة ممنهجة من قبل الاحتلال.

وقالت الهيئة في رسالة للمنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم أن "ما قامت به دولة الاحتلال من إلزام المشاركات في مسابقة ملكة جمال الكون بارتداء الثوب الوطني الفلسطيني يشكل تمادياً وتصعيداً خطيراً في السطو على الهوية الثقافية والتراثية للشعب الفلسطيني لا يجوز السكوت عنه".

ووصفت الهيئة ما قامت به سلطات الاحتلال بأنه "استفزازي ولا أخلاقي ويفتقر إلى أدنى القيم والمبادئ والأعراف الانسانية" مشيرة الى أن سلطات الاحتلال التي دأبت على سرقة الأرض وتهويد التاريخ والتراث الحضاري والديني والانساني للشعب ألفلسطيني، "تحاول اليوم استكمال فصول هذا السطو من خلال تزوير التراث الشعبي الفلسطيني وجعله جزءاً من رواية صهيونية كاذبة تبحث عن تاريخ ليس له وجود على هذه الأرض".

وقالت الهيئة بأن "هذه اللصوصية التي تمارسها دولة الاحتلال لن تصنع لها تاريخاً أو حضارةً أو تراثاً ولن تنشئ لها حقاً لا قانونياً ولا سياسياً في الأرض الفلسطينية".

وأعربت الهيئة عن أسفها الشديد لمشاركة دولتين عربيتين في هذه المسابقة، وما تشكله هذه المشاركة من استفزاز لمشاعر الشعب الفلسطيني.