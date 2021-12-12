حزب الشعب يدعو لبذل كل الجهود لضمان إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة

وطن: دعا حزب الشعب لبذل كل الجهود لضمان إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة في شهر آذار/مارس القادم حسبما هو محدد، باعتبار ذلك حق من حقوق المواطنين لا يجوز تعطيله أو رهنه بأية إجراءات أخرى واختلافات سياسية.

وتقدم حزب الشعب وباسم قوائمه الانتخابية بالتحية والتقدير "لأبناء شعبنا على نجاح عملية الانتخابات – الجزئية - للهيئات المحلية في مرحلتها الأولى، وبالتهنئة الحارة لرفاقه ورفيقاته وأصدقائه الذين فازوا في الهيئات المحلية سواء بقوائمهم المباشرة أو مع شركائهم في قوائم اليسار والقوائم الائتلافية المختلفة، ولكل الفائزين في عضوية الهيئات المحلية من جميع القوائم والكتل التي تنافست على هذه الانتخابات، والى الذين فازوا بالتزكية، ويدعو حزب الشعب رفاقه ومناصريه، كما يدعو كافة الفصائل السياسية والكتل إلى العمل على زيادة نسبة المشاركة في العملية الانتخابية القادمة."

واكد الحزب في بيان وصل وطن نسخة عنه ان الانتخابات وممارستها حق أصيل للمواطن الفلسطيني، دستوري وديمقراطي، يجب تكريسه في الحياة الفلسطينية، وأن ممارسة هذا الحق تبقى على الدوام هدفا مشروعا من أجل حماية وتطوير العملية الديموقراطية، بما تتضمنه من التزامات بخدمة المواطنين من قبل المرشحين وقدرة الجمهور على المحاسبة على أساس هذه البرامج، وهو يعتبر كل ذلك تعزيزاَ لصمود شعبنا الوطني من منطلق ان ضمان الحقوق الاجتماعية والديموقراطية هو ضمان للحقوق الوطنية.

وحيا حزب الشعب بالتقدير للجنة الانتخابات المركزية على جهودها في تنظيم هذه العملية، مع ضرورة متابعة بعض القضايا والتجاوزات التي تمت ملاحظتها أثناء عملية الانتخابات.