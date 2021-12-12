وفاة طفل في حريق منزل ببلدة سعير

وطن: توفي طفل (ثلاث سنوات) وأصيب والده وشقيقه بحروق متوسطة، جراء حريق اندلع في منزلهم في بلدة سعير شرق مدينة الخليل.

وذكر تقرير ادارة العلاقات العامة والاعلام في الدفاع المدني، ان الطواقم عملت على السيطرة على الحريق واخماده بمساعدة الاهالي، فيما قامت مركبات الاسعاف بنقل الضحايا الى المراكز القريبة.

وفي تحقيق اولي في سبب الحريق افادت الطواقم انه قد يكون ناتج عن مدفأة وضعت في شرفه المنزل .

ويهيب الدفاع المدني بالمواطنين بضرورة اخذ اجراءات السلامة العامة في وسائل التدفئة المختلفة في فصل الشتاء .