5 وفيات و74 إصابة جديدة بكورونا في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح الأحد، تسجيل 5 حالات وفاة و74 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بعد فحص 465 عينة في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة في تقرير يومي للحالة الوبائية إلى تعافي 60 حالة جديدة من مصابي "كورونا".

وأفادت بأن إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 188393 إصابة، والحالات النشطة 1575 حالة، وإجمالي المتعافين 185151 حالة، والوفيات 1667 وفاة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى يبلغ 60 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 37 حالة.

وبشأن التطعيمات، أوضحت الصحة أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1606760 جرعة، والأشخاص الذين تلقوا اللقاح 518471 شخصًا.