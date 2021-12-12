مركز "شمس": إجراء الانتخابات المحلية يشكل دافعاً للانتخابات التشريعية والرئاسية

وطن: قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أن إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية، يشكل بداية يجب البناء عليها بإجراء المرحلة الثانية من انتخابات الهيئات المحلية في 26/3/2022، ويعيد تسليط الضوء على الأهمية القصوى لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية والنقابات المهنية والطلابية والغرف التجارية، بما يخلق مشهد انتخابي شامل ومتكامل ويقود إلى عملية تحول ديمقراطي حقيقي وهو ما يجب المسارعة فيه دون إبطاء.

وهنأ مركز "شمس" المواطنين بنجاح المرحلة الأولى من انتخابات الهيئات المحلية، والتي جرت السبت 11/12/2021 في (154) هيئة محلية باستثناء بلدة جبع في جنين، كما حيى جهود لجنة الانتخابات المركزية الاحترافية ممثلة بأعضائها وبمكتب الانتخابات المركزي والإدارة التنفيذية وطواقم اللجنة في كافة المحافظات، كما يتوجه بالشكر إلى موظفي وزارة التربية والتعليم، الذين عملوا بتفانٍ على إنجاح هذا العرس الانتخابي الذي امتد في كافة محافظات الضفة الغربية وعكس تعطش المواطنين/ات للعملية الديمقراطية ولاختيار ممثليهم وللمشاركة الواعية والفاعلة في صنع السياسات العامة.

وأعرب مركز "شمس" في بيان وصل وطن نسخة عنه عن أسفه من استمرار سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة "حركة حماس" في رفض إجراء الانتخابات المحلية تحت مبررات مختلفة تهدف إلى المماطلة والتعطيل، وهو ما يشكل مصادرة وانتهاكا لا يمكن التغافل عنه لحقوق المواطنين/ات الفلسطينيين/ات في قطاع غزة في المشاركة السياسية. إلا أن الفرصة لم تفت بعد، وهو ما يستدعي من حركة "حماس" إعادة النظر فيه قبل المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، بما يمكن من إجراءها في بقية الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتزامن. كما من المهم إجراء الانتخابات العامة في (60) هيئة محلية لم تجرِ فيها الانتخابات في الضفة الغربية ضمن الانتخابات الاستكمالية.

ورصد طاقم مركز "شمس" الميداني والذي راقب العملية الانتخابية في كافة المحافظات في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية على طول يوم الاقتراع بدءاً من لحظة فتح الصناديق وصولاً إلى نهاية الفرز، مجموعة من التفاصيل التي ينبغي الإشارة إليها.

ولاحظ طاقم "شمس" الميداني إشكالية في التصويت عن الأميين وذوي/ات الإعاقة، إذ بدلاً من مساعدتهم في التصويت كان يتم التصويت عنهم من قبل مرافقيهم، وعلى الرغم من وجوب أن يكون المرافق/ة قريب/ة من الدرجة الأولى أو الثانية فلم يتم مراعاة صلة القرابة في بعض الحالات، كما تولى موظفين انتخابيين مساعدتهم في حالات أخرى ما يشكل خرقاً. كما رصدنا وجود بعض أفراد الشرطة بأسلحة كبيرة داخل بعض المراكز، كما لم يكونوا من الشرطة المدنية في كل المراكز، إذ في العديد منها تواجدت القوى الأمنية المشتركة. إضافة إلى استمرار مظاهر الدعاية الانتخابية في العديد من الهيئات المحلية، بما فيها الدعاية الانتخابية أمام مراكز الاقتراع في يوم الاقتراع. وتجمهر أعداد كبيرة من المواطنين داخل وخارج مراكز ومحطات الاقتراع، كما أن هناك بعض المراكز وصل عدد المسجلين بها إلى أعداد كبيرة منها مركز به (9) محطات انتخابية بعدد وصل إلى (5488) مواطن/ة في الوقت الذي يتواجد فيه بالقرب من المركز المذكور مدرستين آخرتين.

ورصد مراقبي "شمس" استخدام بعض القوائم الانتخابية لسجل الناخبين أمام مراكز الاقتراع من أجل التأكد من الناخبين/ات قاموا أو لم يقوموا بالانتخاب. وتواجد العديد من المرشحين داخل محطات الاقتراع أثناء التصويت بشكل من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين الحرة لحظة الاقتراع. لاحظ فريق رقابة "شمس" أن العديد من محطات الاقتراع في الطوابق العليا الأمر الذي أعاق وصول كبار السن في ساعات الاكتظاظ، مع الإشادة بوجود محطات اقتراع في الطوابق السفلية لذوي الإعاقة عادة ما كانت محطة رقم (1).

كما رصد فريق الرقابة الميداني عدم وجود تعليمات موحدة أو محدودية في معرفة بعض التفاصيل الإجرائية بين الطواقم المشرفة. إضافة إلى العديد من مظاهر العنف الانتخابي القائم على النوع الاجتماعي، والعنف اللفظي والنفسي ضد الأشخاص ذوي/ ات الإعاقة، وعدم الالتزام بالإجراءات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا سواء من حيث التباعد أو الالتزام بالكمامات والكفوف، وهي ملاحظات وتفاصيل لا تقلل من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية التي جرت، وإنما تأتي في إطار الملاحظات التطويرية التي يمكن الاستفادة منها مستقبلاً. وسيتم استكمالها بشكل تفصيلي في تقرير رقابي سيعده وينشره مركز "شمس" حول كافة مجريات المرحلة الأولى من انتخابات الهيئات المحلية 2021.