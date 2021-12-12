ارتفاع ضحايا الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة إلى 83

وطن: ارتفع عدد قتلى الأعاصير التي تضرب خمس ولايات أميركية إلى 83 شخصا على الأقل، السبت.

وأحصي سبعون قتيلا في ولاية كنتاكي وحدها. وقال حاكم كنتاكي، إندي بيشير، "كنا شبه متأكدين من أننا سنخسر أكثر من خمسين (من سكان الولاية). وأنا متأكد راهنا أن هذا العدد يتجاوز سبعين، وقد يتجاوز مئة بحلول نهاية اليوم".

وأظهرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي مباني دمرتها العاصفة، فيما تناثرت قضبان حديد ملتوية وأشجار مقتلعة وحجارة في الشوارع تاركة وراءها واجهات منازل مدمرة.

ولحقت أضرار بالعديد من مقاطعات كنتاكي جرّاء الإعصار الأقوى على الإطلاق، والرياح المرافقة التي تجاوزت سرعتها 300 كيلومتر.

واعتبرت مدينة مايفيلد، التي تضم عشرة آلاف نسمة، الأكثر تضررا في الولاية.

وقضى أربعة أشخاص في ولاية تينيسي وشخصان في أركسناو وشخص واحد على الأقل في ميزوري، حسب مسؤولين ووسائل إعلام محلية.

وقضى ستة أشخاص على الأقل في إيلينوي، جرّاء انهيار مستودع لشركة "أمازون" كان داخله قرابة مئة موظف.

وتخوفت وكالة كولينسفيل لإدارة حالات الطوارئ من "خسائر بشرية كبيرة" مع "العديد من اللأشخاص العالقين في مستودع أمازون".

واعتبر بايدن، السبت، أن الأعاصير التي خلفت عشرات القتلى في الولايات المتحدة تشكّل "مأساة تفوق التصور"، وأوضح عبر "تويتر" أنه اطّلع على آخر التطورات الميدانية، مضيفا "نعمل مع حكام (الولايات) لضمان توافر ما هو ضروري لنا للبحث عن ناجين".