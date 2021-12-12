قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال صباح وفجر اليوم حملة اعتقالات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وعُرف من بين المعتقلين أسامة سلهب، وايمن سلهب من خربة قلقس قرب الخليل.

وقالت مصادر محلية انه جرى نقل المعتقل أسامة سلهب لمستشفى سوروكا بعد الاعتداء عليه بالضرب على رأسه؛ وإصابة عدد من أفراد عائلته بعد الاعتداء عليهم جميعا بالضرب.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت مزارع النوباني غرب رام الله واعتقلت الاسير المحرر إبراهيم مصفر .

كما عُرف من بين المعتقلين أشرف إبراهيم شماسنة من بلدة قطنة شمال غرب القدس.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل واعتقلت زاهر المسالمة.