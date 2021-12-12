كأس العرب.. علم فلسطين يزين احتفالات الجزائر بالفوز على المغرب

وطن: رفع نجوم منتخب الجزائر علم فلسطين خلال احتفالاتهم مساء السبت، بالفوز على المغرب ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس العرب لكرة القدم في قطر.

وفازت الجزائر في مباراتها مع المغرب بركلات الترجيح (5-3)، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لمثليهما.

والتقطت الكاميرات صورة العلم الفلسطيني خلال احتفالات الجزائريين، ما يدلل على عمق العلاقة التاريخية التي تجمع البلدين.

ومن الجدير بالذكر أن الجزائر تعرف بمناصرتها للقضية الفلسطينية في مختلف المواقف، أبرزها رفض الرياضيين عن مواجهة لاعبين من (إسرائيل) في مختلف المحافل، والبطولات العالمية.