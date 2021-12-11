مؤسسة REFORM: عملية الاقتراع سارت بشكل جيد رغم تسجيل بعض الخروقات

وطن: اجرت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REFORMرصد لعملية الاقتراع للانتخابات المحلية المرحلة الاولى والتي تشمل 154 هيئة محلية بواسطة مراقبيها المنتشرين في محافظات الضفة الغربية، وبصفتها من جهات الرقابة المعتمدة، وذلك منذ فتح المراكز الانتخابية الساعة السابعة صباحا، وعليه فقد اصدرت مؤسسة REFORM تقريرا اعلاميا اوليا حول رصدها لعملية الاقتراع حتى الساعة الثانية من ظهر اليوم.

وقالت في بيان لها، وصل وطن، إنها تابعت سير عملية الاقتراع عبر مراقبيها المدربين. مشيدة بأدائهم والتزامهم خلال عملية الرقابة على الانتخابات.

وأضافت أنه لم تسجل حتى الساعة الخامسة من ظهر اليوم السبت اية خروقات او اجراءات من طواقم لجنة الانتخابات بشكل يعيق او يعرقل عملية التصويت. مؤكدة أنها ستخاطب لجنة الانتخابات بنتائج تقريرها النهائي وتوصياتها.

ورصدت التزام الاجهزة الامنية وانتشارهم في المراكز الانتخابية ومدى التزامهم بالتعليمات والقانون وحياديتهم أثناء الاقتراع.

ورغم سير عملية الاقتراع بشكل جيد الا انه رصد بعض التصرفات والخروقات منها:

1. استمرار الدعاية الانتخابية رغم توقفها من قبل بعض القوائم الانتخابية.

2. دخول بعض المرشحين للمراكز والمحطات الانتخابية وتواجد ناخبين في ساحة المراكز الانتخابية.

3. بعض القصور وعدم الالتزام بالبروتوكول الصحي من استخدام الكمامة او الكلفزات من قبل الناخبين وطالبت مسؤولي المراكز الانتخابية بمتابعة هذه المخالفات.

4. استخدام الهواتف النقالة وادخاله الى المحطات الانتخابية من قبل بعض الناخبين لغرض تصوير أوراق الاقتراع.