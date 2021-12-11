مصر تتأهل لنصف نهائي كأس العرب على حساب الأردن

وطن: احتاج منتخب مصر إلى شوطين إضافيين، للتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب، على حساب منتخب الأردن، بعدما فاز عليه، بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، على إستاد الجنوب في قطر.

وحول المنتخب المصري هزيمته بهدف إلى فوز بثلاثية، ليتأهل للدور نصف النهائي من البطولة ويضرب موعدا ناريا مع منتخب تونس، الذي تغلب يوم أمس على منتخب عُمان بهدفين لهدف.

وكان منتخب الأردن قد تقدم بالنتيجة مبكرا بهدف جاء في الدقيقة الـ12 من زمن الشوط الأول عبر نجمه يزن النعيمات من تسديدة قوية من داخل صندوق الجزاء، فشل الحارس محمد الشناوي بالتصدي لها.

وفرض المنتخب الأردني سيطرته على أغلب أوقات هذا الشوط لكن لاعبيه فشلوا في تعزيز التقدم بهدف ثاني، وقبل النهاية بدقيقة نجح منتخب مصر بتعديل النتيجة عبر مروان حمدي من كرة رأسية وضعها فوق الحارس يزيد أبو ليلى.

في الشوط الثاني، لم ينجح أي منتخب في إضافة هدف ثان رغم الفرص العديدة التي لاحت للجانبين، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين.

ونجح منتخب مصر في الخروج فائزا بعد تسجيل لاعبه أحمد رفعت في الدقيقة الـ101 هدف الفوز بعد كرة عرضية حولها على يمين الحارس أبو ليلى، وعزز مروان داوود في الدقيقة الـ119 النتيجة لصالح بلاده بتسجيله الهدف الثالث من كرة عرضية حولها برأسه على يسار الحارس.