مشروع "المواطن الصغير" يختتم فعالياته بمعرض فني وإعلان الفائزين بمسابقته السنوية

وطن: نظمت جمعية الشابات المسيحية في فلسطين، اليوم السبت، معرض "المواطن الصغير"، والفعالية الختامية لمشروع المواطن الصغير الذي تنفذه الجمعية بتمويل من مجلس الطلبة الوطني في النرويج وبالشراكة مع 13 مؤسسة وجمعية محلية.

وافتتحت المعرض السكرتيرة العامة لجمعية الشابات المسيحية أمل ترزي، بحضور ممثلين عن المؤسسات الشريكة وطاقم المشروع والمتطوعين والمئات من الطالبات والطلاب، وذلك في قاعات الهلال الأحمر بمدينة البيرة، حيث تضمن مجموعة من الرسومات والأعمال الفنية والتوثيقية والصور الفوتوغرافية.

وفي كلمتها خلال الفعالية الختامية وإعلان الفائزين بمسابقة المشروع للعام 2021، أكدت ترزي أهمية المشروع في تمكين الشباب الفلسطيني ليكونوا مواطنين فاعلين ومؤثرين في مجتمعاتهم، مثمنةً الجهود التي بذلها طاقم المشروع والمؤسسات والجمعيات الشريكة والمتطوعين طوال العام الحالي لإنجاح فعاليات المشروع المختلفة.

ولفتت إلى أن مشروع "المواطن الصغير" يأتي ضمن استراتيجية عمل الجمعية في تعزيز مشاركة الشابات والشبان في عمليات صنع القرار، وصولاً إلى تمكينهم من تبوء مناصب قيادية وريادية، من أجل المساهمة في خلق مجتمع تسوده المساواة والحرية والتسامح والعدالة والسلام والكرامة الإنسانية.

وفي كلمة شركاء المشروع، قال مدير جمعية "نفس" للتمكين ناصر مطر، إن المشروع استهدف طلبة المدارس ضمن الفئة العمرية ما بين 13 – 19 سنة في مناطق الضفة الغربية، كما استهدف الشباب والشابات ضمن الفئة العمرية ما بين 20 – 25 كمجموعات داعمة للمشروع بحيث اتيحت لهم فرص تطوير مهاراتهم وكفاءاتهم وأن يكونوا قادة فاعلين.

وأشار إلى أن الجمعيات والمراكز والمؤسسات الشريكة في المشروع توزعت من شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية، وهي: مركز العودة – مخيم طولكرم، مجموعة رياديون لأجل يعبد – جنين، جمعية نادي الأخوة الرياضي – طوباس، مؤسسة جيل جديد - قريوت – جنوب نابلس، مؤسسة قامات لتوثيق النضال الفلسطيني – نابلس، نادي كفر اللبد الرياضي الثقافي الاجتماعي –طولكرم، مؤسسة ملتقى الطلبة – بيت لحم، نادي شباب مخيم عايدة – بيت لحم، بلدية السموع – جنوب الخليل، نادي أهلي دورا – جنوب الخليل، جمعية القمر الخيرية – أريحا والأغوار، مركز واصل – مخيم عقبة جبر – أريحا، وجمعية نفس للتمكين – رام الله.

وألقت الطالبة شهد عبد الدايم كلمة باسم مجموعات الطلبة، أكدت فيها دور المشروع في صقل مهاراتهم وتمكينهم ليكونوا قادة المستقبل، شاكرةً جمعية الشابات المسيحية في فلسطين وكافة الشركاء والمتطوعين على جهودهم ودعمهم المستمر للطلبة والمشاركات والمشاركين في المشروع.

وتخلل الحفل توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة "المواطن الصغير 2021"، حيث تضمنت المشاركات أعمال فنية وفيديوهات وصور ومقالات. كما قدمت مجموعة من الطالبات "سكتش مسرحي" عن حقوق المرأة في المجتمع، ومسرحية بعنوان "نفق الحرية"، بالإضافة إلى فقرة غنائية للطالب بدر صلاحات.