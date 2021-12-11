ألكسو" تحيي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

وطن: أحيت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في العاصمة تونس، بحضور حشد من السياسيين والدبلوماسيين والنقابيين المناصرين للحق الفلسطيني.

وفي كلمته، أكد المدير العام لمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم محمد ولد اعمر، أن إحياء هذا اليوم هو لتذكير الشعوب بقيمة التضامن الإنساني وأهميته مع الشعب الفلسطيني، لا سيما أنه محاصر ومحروم من ممارسة أبسط حقوقه الإنسانية.

من ناحيته، جدد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية محمد صالح بن عيسى، الالتزام بدعم القضية الفلسطينية، حتى استقلال الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.

وقال: إن العالم تغير وأصبح أكثر وعيا وإدراكا لما يجري، وما شهدناه من مسيرات لدعم أهلنا في القدس أمام جرائم واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يؤمن بحل الدولتين بل بتوسيع الاستيطان والتنكيل، دليل على أن الحقيقة واضحة وجلية.

وذكر بن عيسى الحاضرين بكلمة الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجددا الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية.