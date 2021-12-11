صور | منتدى مناهضة العنف ضد المرأة يختتم فعاليات أنشطة حملة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

وطن: اختتم منتدى مناهضة العنف ضد المرأة فعاليات أنشطة حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت شعار "أمن النساء استحقاق وطني وحقوقي والحرية حق لكل النساء".

وقد أطلقت الحملة بمؤتمر صحفي عابرا للحدود يجمع مؤسسات نسوية فلسطينية، من الضفة منتدى مناهضة العنف ضد المرأة، ومن الداخل ائتلاف فضا ومن غزة تحالف أمل لمناهضة العنف ضد المرأة، بالشراكة مع شبكة وطن الإعلامية.

وتضمنت الحملة التنسيق والتشبيك مع بلديات كل من بيت لحم، ونابلس، والبيرة وسلفيت، لتنفيذ أنشطة الحملة من إضاءة البلديات طوال فترة الحملة، إضافة لتوزيع منشورات ومطبوعات الحملة، وتنفيذ ورش توعية حول واقع الأسيرات واهمية إقررا قانون حماية الأسرة من العنف.

ونظم المنتدى وقفة جماهيرية أمام مبنى محافظة نابلس، لمطالبة مجلس الوزراء الاسراع لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، خاصة في ظل عدم توفر إرادة سياسية لحماية النساء، ومع ارتفاع وتيرة العنف ضد المرأة وجرائم القتل، والتي كان آخرها جريمة مقتل أم لأربعة أطفال "صابرين خويرة" ابنة كفر نعمة.

ودعما للأسيرات في السجون الاحتلال ولتسليط الضوء على ما تتعرض له الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، من معاناة وانتهاك لحقوقهن في سجون الاحتلال، بداية من التحقيقات القاسية والعزل الانفرادي والإهمال الطبي، نظم المنتدى بالشراكة مع تحالف أمل وائتلاف فضا بالداخل الفلسطيني وقفة أمام الصليب الأحمر وأمام سجن الدامون.

وعقد المنتدى بالشراكة مع بلدية البيرة ورشة عمل موسعة تحدثت بها أهالي الأسيرات الأمهات والمرضيات، وأسيرات محررات ومؤسسات حقوقية حول واقع الأسيرات في سجون الإحتلال.

وأرسل المنتدى رسائل دعم وإسناد للأسيرات في سجون الاحتلال من خلال برنامج "مراسيل الأسرى" عبر أثير شبكة أجيال الإذاعية.

وتحت شعار "لنركض معا نحو مجتمع تكون فيه النساء والفتيات آمنات في كل مكان!"، اختتم المنتدى فعاليات أنشطة حملة ال 16 يوم، بتنظيم بسباق الركض مسافة 3 كم بعنوان: "نركض من أجل المساواة" بالشراكة مع جمعية الشابات المسيحية وبلدية سلفيت، وبدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

وتضمنت الحملة نشر انفوجراف وفيديو جراف حول اهمية توفير الحماية للأسيرات في سجون الاحتلال، واهمية محاسبة كل المسؤولين عن انتهاك الحريات أثناء التظاهرات السليمية ضد مقتل نزار بنات، إضافة للمطالبة بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف.