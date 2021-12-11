الانتخابات المحلية: 30% نسبة الاقتراع حتى الساعة الواحدة ظهراً

وطن: أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن نسبة الاقتراع في الانتخابات المحلية "المرحلة الأولى" بلغت حتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم السبت 30% من مجموع اصحاب حق الاقتراع.

وأوضح اللجنة أن عدد المقترعين في مختلف محافظات الضفة الغربية حتى الساعة الواحدة وصل إلى 122,090 من مجمل أصحاب حق الاقتراع البالغ عددهم 405,687 ناخب وناخبة يحق لهم التصويت.

وأكدت اللجنة بأن عملية الاقتراع تسير بسلاسة دون رصد أي مخالفات أو خروقات، مشيرة إلى أن مراكز الاقتراع البالغ عددها 222 منتشرة في 154 هيئة محلية ستبقى مفتوحة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم السبت 11 كانون أول 2021.