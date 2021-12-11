"الإخوان خلايلة" تفوز في عطاء بناء حي "لنا" القدس

وطن: أعلن مطور حي "لنا" القدس عن ترسية عطاء البناء للشقق السكنية على شركة الإخوان خلايلة من مدينة القدس، بعد دراسة العروض المقدمة من ثماني شركات فلسطينية.

وباشر المقاول بأعمال البناء فورا، بعد أن تم الانتهاء من أعمال الحفريات وبناء الجدران الاستنادية في الموقع، وبحسب العقد المبرم يلتزم المقاول بتنفيذ المشروع خلال 30 شهرا، ليتمكن المشترين من استلام شققهم ضمن الفترة المتفق عليها.

منذ الإعلان عن إطلاق المشروع، لاقى حي "لنا" إقبالا كبيرا من الباحثين عن سكن راقي، خاصة أنه يقدم خيارات عدة ونماذج شقق ومساحات متنوعة لمن يريدون العيش والاستقرار ضمن حيز يوفر لهم الراحة والأمان وتنوع الخدمات.

وقال ثائر خلايلة المدير العام لشركة الإخوان خلايلة: "فخورون بالعمل في مشاريع ضخمة ممولة من مستثمرين فلسطينيين، ونأمل أن يحفز المشروع مستثمرين آخرين للاستثمار في البناء وغيره داخل القدس".

ووصف خلايلة المشروع بالأضخم والأحدث، مضيفا: "أنجزنا العديد من المشاريع الفاخرة بالداخل، ولم أشهد مشروعا فلسطينيا بهذه المواصفات الهندسية العالية، وسنبني شققا سكنية راقية تليق بأهلنا في القدس".

يشار إلى أن شركة الإخوان خلايلة، تعمل في مجال البناء والإنشاءات منذ ما يزيدعن 15 عاماً بطواقم ذات كفاءات عالية من مهندسين ومشرفين وعمال، وقامت بتنفيذ العديد من المشاريع الضخمة ذات المباني الفاخرة بالأحياء العريقة بمدينة القدس، ويافا، وتل أبيب، وهي شركة مقاولات حاصلة على تصنيف (ج 5) الأعلى، وتختص في تطوير وبناء المشاريع السكنية، كما أنها عضو في جمعية المقاولين، وحاصلة على الأيزو (ISO 9001).

من جهتها، قالت ايناس موسى مديرة حي "لنا": "تم اختيار الشركة الفائزة في العطاء، بعد دراسة كافة إمكانيات الشركات التي تقدمت للعطاء، ووضع شروط واضحة وصارمة من طرفنا خاصة بما يتعلق بموعد التسليم، وتحديد أعلى المواصفات بما يتناسب مع احتياجات المشترين.

وأضافت: "اخترنا شركة الإخوان خلايلة استنادا إلى تاريخها وتنوع أعمالها، ونجاحها بتنفيذ مشاريع كبيرة، كذلك سمعتها في هذا القطاع، والتزامها الدائم بتسليم المشاريع في الوقت المحدد، حيث أنها تعمل ضمن آلية ومنهجية تساهم في إدارة الوقت والجهد بما ينسجم مع مواعيد التسليم النهائية، كما أنها راكمت الخبرات والمهارات في قطاع الإنشاءات على مدى سنوات عملها وتواجدها في السوق حتى أصبحت واحدة من أهم الشركات فيه"، مؤكدة ثقتها بالمقاول، وقدرته على إنجاز المهام بأعلى المعايير بما يلائم طلبات المشترين.

وأشارت إلى أنه تم تخطيط المباني على يد طاقم كبير من المهندسين والمستشارين وأصحاب الخبرات المتعددة في مجال تخطيط المباني السكنية، وتمت مراعاة جميع المعايير والقوانين الهندسية والتخطيطية لضمان أعلى مستويات الجودة".

وأوضحت موسى: "أن العمل في حي لنا متسارع بشكل ملحوظ، وأن المشترين متشوقين لاستلام شققهم ضمن الفترة المتوقعة.

يشار إلى أن "لنا" حي عصري متكامل يسعى لخدمة الفلسطينيين في مدينة القدس، والارتقاء بحياة السكان من خلال توفير أعلى معايير الراحة والرفاهية والشقق السكنية الفاخرة بتصاميمها العصرية لتناسب مختلف الاحتياجات والأذواق، ويمتاز بمساحات خضراء، وأماكن ترفيهية لجميع أفراد العائلة، ومركز تجاري عصري، ومنطقة خاصة لبناء مدرسة. وتضم البنايات مداخل "لوبي" فاخرة مؤهلة بموظفي استقبال، بالإضافة إلى مواقف سيارات خاصة داخلية، وغرف تخزين، كما تحتوي كل بناية على مصعدين. وتحتوي كل بناية على خيارات متعددة من الشقق منها مع حدائق وأخرى بمدخل خاص، عدا عن الشرف الخارجية الكبيرة، وذلك بمساحات متعددة تتراوح بين غرفتين إلى أربع غرف نوم وحمامين إلى ثلاثة ومطبخ مجهز لكل شقة، إضافة إلى نظام تدفئة تحت البلاط، ونظام تبريد مركزي، وتتراوح مساحات الشقق بين 90 مترا مربعا – 170 مترا مربعا.

ويقع حي "لنا" السكني في موقع استراتيجي في الجزء الشمالي من بيت حنينا يسهل الوصول منه لأطراف القدس المختلفة والطرق المؤدية إلى رام الله وشبكة طرق الداخل، ويتم تطويره من قبل مجموعة مسار العالمية، التي نفذت مشاريع كبيرة غير مسبوقة أهمها تأسيس وبناء مدينة روابي في فلسطين.