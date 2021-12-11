وفاة و133 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة و133 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بعد فحص 2490 عينة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الكيلة في تقرير يومي للحالة الوبائية، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 12، بيت لحم 26، طولكرم 5، الخليل 9، سلفيت 3، رام الله والبيرة 19، ضواحي القدس 1، طوباس 1، نابلس 6، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 2، وقطاع غزة 51".

وذكرت أن حالة وفاة سُجلت في قطاع غزة نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا".

وأن نسبة التعافي من "كورونا" في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 25، بيت لحم 43، طولكرم 4، الخليل 62، سلفيت 0، رام الله والبيرة 39، ضواحي القدس 2، طوباس 4، نابلس 16، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 2، وقطاع غزة 55".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مريضًا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات في الضفة 90 مريضًا، بينهم 17 على أجهزة التنفس الاصطناعي.