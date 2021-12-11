نابلس: مستوطنون يقطعون 600 شجرة مثمرة من أراضي دير شرف

وطن: قطع مستوطنون، اليوم السبت، 600 شجرة زيتون ولوزيات مثمرة من أراضي دير شرف غرب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن المواطنين توجهوا صباح اليوم إلى أراضيهم في منطقة الحرايق غرب دير شرف، المحاذية لمستوطنة "شافي شمرون"، التي جرى استصلاحها قبل خمس سنوات، ليكتشفوا ان المستوطنين قطعوا هذا العدد من الأشجار المثمرة.

واضاف ان مساحه الاراضي التي طالتها اعتداءات المستوطنين تقدر بـ68 دونما، وتعود ملكيتها لأبناء عوض أبو صفد، وغازي عنتري، وعبد الرحيم سليمان ونور الدين سليمان.