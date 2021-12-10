جماهير غفيرة تشيع الشهيد أبو عياش

وطن: شيعت جماهر غفيرة، مساء اليوم الجمعة، جثمان الشهيد جميل أبو عياش (31 عاما) إلى مثواه الأخير في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، بمشاركة ممثلين عن الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية في محافظة نابلس، إلى منزل عائلته في بيتا، حيث ألقيت نظرة الوداع عليه، قبل أن يوارى الثرى في مقبـرة البلدة.

وكان أبو عياش قد أصيب بجروح خطيرة، جراء إصابته برصاص الاحتلال الحي بالرأس خلال مواجهات على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، قبل ان يعلن عن استشهاده لاحقا

وقالت مصادر محلية ان الشهيد هو الشاب جميل جمال أبو عياش (31 عامًا) قد استشهد في المواجهات مع جنود الاحتلال على جبل صبيح في بيتا، بعد إصابته برصاصة في رأسه.

يشار الى ان أبو عياش هو الشهيد التاسع الذي يرتقي على جبل صبيح منذ أيار/ مايو 2021.