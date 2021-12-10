مستوطنون يهاجمون منازل ومركبات المواطنين جنوب نابلس

رام الله - وطن: هاجم مستوطنون، اليوم الجمعة، منازل المواطنين في بلدة مادما ورشقوا مركبات المواطنين على طريق بورين الالتفافي جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس إن مستوطني "يتسهار" هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة قرب شريق التفافي بورين، ما أدى إلى تضرر بعضها.

وأضاف أن المستوطنين هاجموا المنازل في المنطقة الجنوبية لقرية مادما، ما أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان والمستوطنين، وأطلق عناصر حراسة المستوطنة النار صوب المواطنين.