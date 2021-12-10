لجنة الانتخابات: مراكز الاقتراع تفتح أبوابها السابعة صباحا وتُغلق في السابعة مساءً

رام الله - وطن: أكدت لجنة الانتخابات المركزية إتمام كافة الترتيبات والاستعدادات اللازمة ليوم الاقتراع والفرز في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 2021، يوم غدٍ السبت.

وقالت اللجنة في بيان لها وصل وطن نسخة عنه ان مراكز الاقتراع سوف تفتح أبوابها الساعة السابعة صباحاً في الهيئات المحلية التي ستجري فيها المرحلة الأولى والبالغ عددها 154 هيئة محلية في الضفة الغربية، لاستقبال ما يزيد عن 405.687 ناخب وناخبة للتصويت حتى الساعة السابعة مساءً.

ومن المقرر ان تعقد لجنة الانتخابات في المركز الاعلامي المقام في مقرها الرئيسي بمدينة البيرة مؤتمراً صحفياً صباح السبت للتأكيد على انطلاق عملية الاقتراع كما هو مخطط لها، وآخر مساء السبت عند انتهاء عملية الاقتراع وبدء الفرز.

وقالت اللجنة ان الناخب يتوجه إلى مركز الاقتراع الخاص به، للإدلاء بصوته حاملاً وثيقة اثبات الشخصية "الهوية"، يفضل أن يتوجه الناخب مبكراً للتصويت وتجنب ساعات الذروة "المساء" التي قد تشهد اكتظاظاً في المراكز.

ولفتت ان عملية الاقتراع تتم وفق بروتوكول صحي للوقاية من فيروس كورونا، لذلك على الناخبين والصحفيين والمراقبين والوكلاء وطواقم اللجنة الحرص على الالتزام بارتداء الكمامة والقفازات والتباعد الجسدي والتعقيم.

واشرت اللجنة الى ان عملية التصويت تتم على ورقة الاقتراع من خلال وضع الناخب إشارة (X) داخل المربع إلى يمين قائمة انتخابية واحدة فقط، وهذه العملية يجب أن تتم بما يحافظ على سرية الاقتراع، لذا يُمنع اصطحاب الهواتف النقالة داخل محطة الاقتراع.

وقالت اللجنة انها وضعت إجراءات خاصة لاقتراع المواطنين الأميين وكذلك تمت مواءمة مراكز ومحطات الاقتراع وورقة التصويت للناخبين من ذوي الإعاقة.

ولفتت اللجنة الى انها خلال يوم الاقتراع، ستعلن بشكل دوري كل 3 ساعات عن نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية لكل هيئة يجري فيها اقتراع، ويتم بث هذه البيانات عبر شاشات العرض داخل المركز الإعلامي وتوزيعها على وسائل الإعلام والصحفيين المعتمدين وعلى موقع اللجنة الالكتروني ومنصاتها الإعلامية.

ولفتت اللجنة ان مراكز الاقتراع تُقفل أبوابها الساعة السابعة مساءً، ويسمح للناخبين المتواجدين داخل المركز بالإدلاء بأصواتهم، على ان تتم عملية فرز وعد الأصوات داخل نفس محطات الاقتراع، بحضور من يرغب من المراقبين ووكلاء القوائم الانتخابية والصحفيين، وتوثق النتائج في محضر الفرز الذي يُعلق على باب المحطة.

ولفتت اللجنة انه في مقر الهيئة المحلية تتم عملية تجميع الأصوات الواردة من مراكز الاقتراع، وتعلن نتائج تجميع الأصوات التي حصلت عليها القوائم، ويرسل المحضر التجميعي إلى مكتب لجنة الانتخابات في المحافظة ومنه إلى المقر العام للجنة الانتخابات في مدينة البيرة.

وقالت اللجنة انها ستعقد ظهر يوم الاحد مؤتمراً صحفياً تعلن فيه نتائج الانتخابات المحلية 2021 "المرحلة الأولى"، حيث تشمل النتائج عدد الأصوات والمقاعد التي حصلت عليها كل قائمة وأسماء الفائزين من كل هيئة محلية، إلى جانب نسب المشاركة النهائية في الاقتراع العامة وعلى مستوى كل هيئة محلية، وتنشر النتائج على موقع اللجنة الالكتروني، وتكون هذه النتائج قابلة للطعن لدى محكمة الانتخابات خلال أسبوع.