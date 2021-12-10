استشهاد الشاب جميل أبو عيّاش في بيتا

وطن: أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الجمعة استشهاد المواطن الذي أصيب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في بلدة بيتا

وكانت مصادر محلية قد ذكرت عصر اليوم ان مواطنا أصيب بجروح خطيرة، جراء إصابته برصاص الاحتلال الحي بالرأس خلال مواجهات على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، لافتة انه جرى نقل الشاب الى مستشفى رفيديا في مدينة نابلس.

وقالت مصادر محلية ان الشهيد هو الشاب جميل جمال أبو عيّاش (31 عامًا) وقد استشهد في المواجهات مع جنود الاحتلال على جبل صبيح في بيتا، بعد إصابته برصاصة في رأسه.

يشار الى ان أبو عياش هو الشهيد التاسع الذي يرتقي على جبل صبيح منذ أيار/ مايو 2021.