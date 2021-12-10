أردنيون يواصلون احتجاجهم ضد مقايضة الكهرباء بالماء مع الاحتلال

وطن: واصل أردنيون للجمعة الثالثة على التوالي، احتجاجهم ضد “إعلان النوايا” الذي وقعته المملكة مع دولة الاحتلال والإمارات، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي؛ لمقايضة الكهرباء بالماء.

وشارك المئات في مسيرة انطلقت من أمام المسجد "الحسيني"، بالعاصمة عمان، وصولا إلى ساحة "النخيل" بدعوة من قوى شعبية وحزبية ونقابية.

وعبّر المشاركون عن رفضهم لاتفاقيات التطبيع مع الاحتلال، وسط هتافات تدعو إلى إسقاطها، منها: "من الرمثا للعقبة.. فلتسقط وادي عربة" و "يجبرونا على التطبيع.. برعاية أمريكية.. الهدف هو التركيع بالكهرباء والمية ".

ورفعوا لافتات كُتب عليها: "الشعب الأردني عصي على التطبيع"، و"القدس أمانة.. التطبيع خيانة"، و"لا لاتفاقية العار .. الماء مقابل الكهرباء"، وغيرها من العبارات الأخرى المنددة بالاتفاقية.

وفي 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقّع الأردن والإمارات ودولة الاحتلال “إعلان نوايا” للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.

وينص "إعلان النوايا" على أن يعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لمصلحة الاحتلال، بينما تعمل تل أبيب على تحلية المياه لمصلحة الأردن الذي يعاني من الجفاف ويحصل بالفعل على مياه من الاحتلال.

وقوبل الإعلان الأردني بغضب شعبي واسع، ودعوات إلى تظاهرات احتجاجية ضد الاتفاقية.

(الأناضول)