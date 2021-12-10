الصحة: تسجيل 6 حالات وفاة و 330 اصابة بفايروس كورونا

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الجمعة، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 54، ضواحي القدس 5، الخليل 85، رام الله والبيرة 40، جنين 19، سلفيت 3، طوباس 4، نابلس 17، طولكرم 5، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 97".



وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 42، ضواحي القدس 2، الخليل 61، رام الله والبيرة 31، جنين 28، سلفيت 0، طوباس 11، نابلس 27، طولكرم 7، قلقيلية 2، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 45".

وسجلت 3 حالات وفاة في قطاع غزة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، حالتان في الخليل، حالة في بيت لحم.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 55 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 83 مريضاً، بينهم 16 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.